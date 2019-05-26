Вадим Васильев: Знал, что у «Монако» будет плохой сезон, но не настолько

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев прокомментировал итоги сезона-2018/19 для монегасков.
Клуб завершил чемпионат в двух очках от вылета.
– В январе я понял, что президент клуба Дмитрий Рыболовлев более чем недоволен ситуацией, и его можно понять. Я всегда знал, что однажды у «Монако» будет плохой сезон, но я не ожидал, что он будет настолько катастрофическим. Это доказательство, что в футболе все может очень быстро поменяться. Посмотрите на «Лилль»: 17-й в прошлом сезоне, второй в нынешнем, – приводит слова Васильева L'Equipe.
Васильев ушел из «Монако» в феврале 2019 года.
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