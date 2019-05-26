Головин посетил матч ЦСКА – «Крылья Советов» - Советский спорт
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26 мая 2019 21:32ФутболКоноплев Александр

Головин посетил матч ЦСКА – «Крылья Советов»

Головин посмотрел матч бывшей команды.

Полузащитник «Монако» Александр Головин был замечен на матче 30-го тура российской премьер-лиги ЦСКА – «Крылья Советов» (6:0).

– Всегда рады видеть, Голова! – написано в официальном твиттере армейцев.

В нынешнем сезоне на счету Головина четыре гола, четыре передачи, семь желтых карточек и одно удаление. В среднем футболист проводил на поле 76 минут.

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