Спортивный директор «Ювентуса»: У нас даже мыслей не было приглашать Гвардиолу

- Мы живем в странном мире. У нас не было никаких контактов с Гвардиолой, у нас даже таких мыслей не было, так как у него есть действующий контракт с «Манчестер Сити».
У нас есть четкий план, мы уже говорили об этом, мы оцениваем кандидатов, но многие чемпионаты еще продолжаются, мне кажется, что было бы правильным дождаться их окончания.
Что касается новых игроков, то сначала надо решить вопрос с главным тренером, а потом он определит трансферную стратегию клуба, - приводит слова Паратичи Goal.com со ссылкой на DAZN.
Ранее издание SNAI Sportnews, заявило, что руководство «Ювентуса» в 2019 году трижды предлагало Гвардиоле возглавить команду, но все три раза получило вежливый отказ. Одновременно с этим по информации издания, итальянскому клубу удалось согласовать условия личного контракта с главным тренером «Челси» Маурицио Сарри.
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