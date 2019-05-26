«Спартак»: Цели, поставленные ранее, не достигнуты... - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболБиатлонФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 мая 2019 22:00Футбол

«Спартак»: Цели, поставленные ранее, не достигнуты...

«Спартак» поблагодарил болельщиков за поддержку команды в завершившемся сезоне чемпионата России.

«Сегодня наша команда провела последний матч в сезоне-2018/19. К сожалению, игра в Оренбурге сложилась для красно-белых неудачно. И по итогам тридцати туров «Спартак» занял в таблице Российской Премьер-Лиги только пятое место.

Конечно, это совсем не тот результат, на который все мы рассчитывали. Цели, поставленные ранее, не достигнуты... Но уже скоро, после короткой паузы, команда соберется для подготовки к новому сезону и сделает все возможное, чтобы стать сильнее!

Подробнее о планах на летние сборы мы сообщим в ближайшее время. А сегодня наш клуб благодарит каждого болельщика, который поддерживал «Спартак» на протяжении этого сложного года. Спасибо вам, красно-белые!» - говорится в сообщении пресс-службы команды, опубликованном на официальном сайте команды.

Напомним, что в заключительном матче российской премьер-лиги сезона 2018/19 футболисты «Спартака» проиграли на выезде «Оренбургу» со счетом 0:2 и завершили чемпионат на пятом месте.

26/05 17:38Футбол
Кононов так и не построил команду. «Спартак» – это осколки. Колонка Алексея АндроноваВоистину, история повторяется в виде фарса. В прошлом сезоне, проиграв в последнем туре «Динамо», «Спартак» пропустил в Лигу чемпионов ЦСКА. Теперь новый подарок армейцам - поражение в Оренбурге.
25/05 19:30Хоккей
Борис Михайлов: Чтобы забить, надо было жертвовать собой, а этого не былоДвукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР 1970-х – о поражении сборной России от финнов.
26/05 16:19Футбол
Феерическое новоселье: арену «Динамо» обмыли шестью голамиВ первом матче на обновленном стадионе «Динамо» хозяева принимали тульский «Арсенал».
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
24/05 13:00ММА
5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
26/05 07:00Хоккей
Сегодня финал. Увы, без сборной России«Советский спорт» прощается с чемпионатом мира и предлагает вашему вниманию традиционный анонс заключительного игрового дня.
26/05 16:55Футбол
Мало, Федя, мало! Всё - о бомбардирахЛучшим в споре бомбардиров завершившегося чемпионата РПЛ с пятнадцатью мячами стал 21-летний форвард ЦСКА Федор Чалов.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
16/05 17:00Теннис
Шарапова закончила карьеру. Просто пока не готова в этом признатьсяМария Шарапова официально снялась с предстоящего «Ролан Гарроса». Россиянка, не выступавшая с февраля, не успевает восстановиться к турниру после травмы плеча.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
26/05 19:45Хоккей
Сборная России взяла бронзу благодаря ВасилевскомуРоссияне через не могу одержали победу над чехами 3:2 по буллитам.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
26/05 20:15Хоккей
Крушение «Красной машины». Кто не справился с управлением?Общеизвестно, что Валерий Лобановский любил афоризмы. Один из любимых гласил: «Все будет так, как должно быть. Даже если будет иначе».
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
26/05 18:03Футбол
Антон Шунин: «Столько динамовских болельщиков я не видел никогда»После матча «Динамо» с «Арсеналом» (3:3), своими эмоциями поделились Антон Шунин, Владимир Рыков, Кирилл Панченко, Мигель Кардозу, а также Резиуан Мирзов.
21/03 12:00Биатлон
Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону.
20/05 18:30ММА
Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше?
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
25/05 20:45Хоккей
10 причин почему сборная России уступила финнам в полуфиналеКорреспондент «Советского спорта» подробно разобрал полуфинал чемпионата мира между сборными России и Финляндии.
23/05 22:45Теннис
Кто покорит Париж? Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос»В четверг в столице Франции прошла жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема». «Советский спорт» изучил ее результаты и спрогнозировал, какие результаты могут показать в Париже российские теннисисты.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
25/05 18:00Теннис
Битва за Париж. Пять главных интриг «Ролан Гарроса»В воскресенье в Париже стартует второй в сезоне турнир «Большого шлема». «Советский спорт» собрал пять основных вопросов по предстоящему «Ролан Гарросу». Ответы узнаем в течение ближайших двух недель.
Dota 2 - прямая трансляция турнира
Новости
22:58 Современное пятиборье Лесун выиграл этап Кубка мира по современному пятиборью
22:44 Хоккей Канада – Финляндия. Ничья после 40 минут
22:15 Хоккей Канада – Финляндия. Европейцы сравняли счет
22:00 Футбол «Спартак»: Цели, поставленные ранее, не достигнуты...
21:56 Хоккей Канада – Финляндия. Североамериканцы выиграли первый период
21:48 Футбол Спортивный директор «Ювентуса»: У нас даже мыслей не было приглашать Гвардиолу
21:39 Хоккей Канада – Финляндия. Теодор открыл счет (видео)
21:32 Футбол Головин посетил матч ЦСКА – «Крылья Советов»
21:17 Хоккей Александров введен в Зал славы ИИХФ
21:05 Футбол «Ювентус» в последнем матче сезона проиграл «Сампдории»
21:01 Футбол Вадим Васильев: Знал, что у «Монако» будет плохой сезон, но не настолько
20:59 Хоккей Илья Ковальчук: Были обязаны находить возможность забросить в полуфинале с финнами
20:41 Хоккей Михаил Сергачев: Если у бабушки был бы… Продолжать не буду
20:33 Хоккей Илья Воробьев: За бронзу в первую очередь нужно поблагодарить Василевского
20:26 Хоккей Воробьев продолжит тренировать сборную России
20:15 Футбол Андрей Тихонов: Переживаю за Кононова, хочу, чтобы он продолжил работать в «Спартаке»
20:15 Хоккей Овечкин набрал семь очков на трех последних ЧМ
20:06 Футбол Матчи «Краснодара» в РПЛ посетили 377 999 зрителей
20:02 Хоккей Александр Овечкин: Сборная России уезжает с ЧМ-2019 с высоко поднятой головой
20:01 Хоккей ЧМ-2019. Видеообзор матча за третье место между сборными России и Чехии
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика