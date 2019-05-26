«Спартак»: Цели, поставленные ранее, не достигнуты... «Спартак» поблагодарил болельщиков за поддержку команды в завершившемся сезоне чемпионата России.

«Сегодня наша команда провела последний матч в сезоне-2018/19. К сожалению, игра в Оренбурге сложилась для красно-белых неудачно. И по итогам тридцати туров «Спартак» занял в таблице Российской Премьер-Лиги только пятое место.

Конечно, это совсем не тот результат, на который все мы рассчитывали. Цели, поставленные ранее, не достигнуты... Но уже скоро, после короткой паузы, команда соберется для подготовки к новому сезону и сделает все возможное, чтобы стать сильнее!

Подробнее о планах на летние сборы мы сообщим в ближайшее время. А сегодня наш клуб благодарит каждого болельщика, который поддерживал «Спартак» на протяжении этого сложного года. Спасибо вам, красно-белые!» - говорится в сообщении пресс-службы команды, опубликованном на официальном сайте команды.

Напомним, что в заключительном матче российской премьер-лиги сезона 2018/19 футболисты «Спартака» проиграли на выезде «Оренбургу» со счетом 0:2 и завершили чемпионат на пятом месте.