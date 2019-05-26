«Интер» обыграл «Эмполи» и занял четвертое место в чемпионате Италии - Советский спорт
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26 мая 2019 23:34Футбол

«Интер» обыграл «Эмполи» и занял четвертое место в чемпионате Италии

Футболисты «Интера» переиграли «Эмполи» в домашнем матче 38-го тура чемпионата Италии со счетом 2:1.

В составе миланской команды голами отметились Бальде Кейта (51-я минута), Раджа Найнгголан (81). У команды из Эмполи отличился Хамед Траоре (71).

Отметим, что на 61-й минуте нападающий «Интера» Мауро Икарди не реализовал пенальти.

После этой игры «Интер» набрал 69 очков и занял четвертую строчку в турнирной таблице серии А. Таким образом, «Интер» гарантировал себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Добавим, что «Эмполи» после этого поражения опустился на 18-е место и по итогам чемпионата покинул серию А.

Чемпионат Италии
38-й тур

«Интер» – «Эмполи» - 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Кейта Бальде (51), 1:1 – Траоре (76), 2:1 – Наингголан (81).

«Интер»: Ханданович, Асамоа (Кейта Бальде, 46), Шкриньяр, Д»Амброзио, де Врей, Перишич (Далберт, 74), Весино, Наингголан, Брозович, Политано, Икарди (Мартинес, 71).

«Эмполи»: Дронговски, Ди Лоренцо, Майетта (Учан, 71), Сильвестре, Паяч, Траоре, Аккуа (Бриги, 71), Беннасер, Делль»Орко, Фариас, Капуто.

Предупреждения: Кейта Бальде (52), Паяч (64), Перишич (72).

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