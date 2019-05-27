Софийский ЦСКА подозревают в подкупе соперника ЦСКА ничего не помогло.

В чемпионате Болгарии разгорается скандал. Ставший вторым в чемпионате-2018/19 софийский ЦСКА обвиняется в подкупе игроков «Черно море». Считается, что столичный клуб заплатил игрокам из Варны, чтобы облегчить себе борьбу за чемпионский титул.

По данным Sportal, игроки «Черно море» дважды прошли проверку на детекторе лжи.

Софийскому ЦСКА грозит исключение из еврокубков и высшего дивизиона чемпионата страны.

Напомним, что чемпионом страны в сезоне-2018/19 стал «Лудогорец».