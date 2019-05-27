Рашид Рахимов: Восьмое место? Соперники не сильно отличаются, но кому-то повезло «Ахмат» обыграл «Ростов» и завершил сезон на восьмом месте.

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов после матча 30-го тура премьер-лиги с «Ростовом» (1:0) на «Ахмат Арене» в Грозном подвел итоги сезона.

«Где-то взяли не свои очки, где-то упустили свои, – приводит слова Рахимова официальный сайт клуба. – Это все нивелируется. Например, в матче с ЦСКА в Москве мы не должны были проигрывать, но уступили, пропустив гол с пенальти. В игре с «Краснодаром» мы должны были выиграть 1:0. В «Уфе» могли сыграть вничью, но выиграли.

Значит, в итоге мы и должны были оказаться на восьмом месте. Значит, нам нужно добавить в классе и в игре, чтобы набирать такие очки. Если посмотреть на всех соперников, они не сильно отличаются друг от друга. Кому-то где-то повезло, кому-то – нет».

Напомним, единственный гол в матче с «Ростовом» на 38-й минуте забил форвард Аблай Мбенг.

«Ахмат» набрал 42 очка и обошел «Ростов» в турнирной таблице, поднявшись на восьмое место.