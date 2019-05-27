Зидан хочет убедить Рамоса остаться в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намерен убедить защитника Серхио Рамоса остаться в команде. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Marca.
Сообщается, что руководство «Реала» рассчитывает, что французскому специалисту удастся убедить испанского защитника.
Вместе с «Реалом» Рамос четыре раза становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.
В нынешнем сезоне 33-летний футболист провел 42 матча за мадридский клуб, в которых забил 11 мячей и отдал две голевые передачи.
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