Зидан хочет убедить Рамоса остаться в «Реале» - Советский спорт
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27 мая 2019 10:18ФутболСметанникова Дарья

Зидан хочет убедить Рамоса остаться в «Реале»

Капитан «сливочных» выступает в клубе с 2005 года.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан намерен убедить защитника Серхио Рамоса остаться в команде. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Marca.

Сообщается, что руководство «Реала» рассчитывает, что французскому специалисту удастся убедить испанского защитника.

Вместе с «Реалом» Рамос четыре раза становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне 33-летний футболист провел 42 матча за мадридский клуб, в которых забил 11 мячей и отдал две голевые передачи.

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