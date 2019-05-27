Абель Эрнандес уходит из ЦСКА и может перейти в другой клуб РПЛ - Советский спорт
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27 мая 2019 10:47ФутболСметанникова Дарья

Абель Эрнандес уходит из ЦСКА и может перейти в другой клуб РПЛ

Уругвайский нападающий перешел в ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента.

Агент нападающего ЦСКА Абеля Эрнандеса Пабло Бентанкур сообщил, что форвард покидает московский клуб.

«Абель определенно уходит из ЦСКА. Ведь он больше не играет. Ничего не исключаем по будущему. Он может перейти в другую российскую команду и остаться в России», - цитирует агента «Чемпионат».

Контракт Эрнандеса с ЦСКА рассчитан на три года. В нынешнем сезоне 28-летний уругваец провел 15 матчей за армейцев, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

В своей карьере Абель выступал за «Сентрал Эспаньол», «Пеньяроль», «Палермо» и «Халл Сити». На его счету также 28 матчей за сборную Уругвая, в которых он забил 11 мячей.

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