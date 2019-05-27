Абель Эрнандес уходит из ЦСКА и может перейти в другой клуб РПЛ

Агент нападающего ЦСКА Абеля Эрнандеса Пабло Бентанкур сообщил, что форвард покидает московский клуб.
«Абель определенно уходит из ЦСКА. Ведь он больше не играет. Ничего не исключаем по будущему. Он может перейти в другую российскую команду и остаться в России», - цитирует агента «Чемпионат».
Контракт Эрнандеса с ЦСКА рассчитан на три года. В нынешнем сезоне 28-летний уругваец провел 15 матчей за армейцев, в которых забил три мяча и отдал одну голевую передачу.
В своей карьере Абель выступал за «Сентрал Эспаньол», «Пеньяроль», «Палермо» и «Халл Сити». На его счету также 28 матчей за сборную Уругвая, в которых он забил 11 мячей.
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