Руководство «Рубина» предлагало Бердыеву понизить зарплату в 10 раз 66-летний специалист пока не определился со своим будущим в «Рубине».

По информации «Бизнес Online», «Рубин» предложил главному тренеру Курбану Бердыеву понижение зарплаты почти в десять раз – до 300-400 тысяч евро.

Ранее стало известно, что Бердыев получает в казанском клубе 3 млн евро в год.

Отмечается, что примерно 400 тысяч евро получают Валерий Карпин в «Ростове», Дмитрий Парфенов в «Урале», Владимир Федотов в «Оренбурге» и Игорь Черевченко в «Арсенале». Все эти клубы завершили сезон в турнирной таблице выше, чем «Рубин».

Сам Бердыев сообщал, что готов пойти на понижение зарплаты, но не уточнил на какое. Генеральный директор Рустем Сайманов готов к тому, чтобы расстаться с главным тренером.

«Рубин» завершил сезон-2018/19 на 11-м месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. Под руководством Бердыева «Рубин» дважды становился чемпионом России (2008, 2009 годы) и обладателем Суперкубка страны (2010, 2012), по разу выигрывал Кубок России (2011/2-12) и Кубок чемпионов Содружества (2010).