Руководство «Рубина» предлагало Бердыеву понизить зарплату в 10 раз - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболБиатлонФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 мая 2019 10:57ФутболСметанникова Дарья

Руководство «Рубина» предлагало Бердыеву понизить зарплату в 10 раз

66-летний специалист пока не определился со своим будущим в «Рубине».

По информации «Бизнес Online», «Рубин» предложил главному тренеру Курбану Бердыеву понижение зарплаты почти в десять раз – до 300-400 тысяч евро.

Ранее стало известно, что Бердыев получает в казанском клубе 3 млн евро в год.

Отмечается, что примерно 400 тысяч евро получают Валерий Карпин в «Ростове», Дмитрий Парфенов в «Урале», Владимир Федотов в «Оренбурге» и Игорь Черевченко в «Арсенале». Все эти клубы завершили сезон в турнирной таблице выше, чем «Рубин».

Сам Бердыев сообщал, что готов пойти на понижение зарплаты, но не уточнил на какое. Генеральный директор Рустем Сайманов готов к тому, чтобы расстаться с главным тренером.

«Рубин» завершил сезон-2018/19 на 11-м месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. Под руководством Бердыева «Рубин» дважды становился чемпионом России (2008, 2009 годы) и обладателем Суперкубка страны (2010, 2012), по разу выигрывал Кубок России (2011/2-12) и Кубок чемпионов Содружества (2010).

11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
26/05 19:45Хоккей
Сборная России взяла бронзу благодаря ВасилевскомуРоссияне через не могу одержали победу над чехами 3:2 по буллитам.
26/05 16:15Футбол
Семин и «Локо» – в Лиге чемпионов«Железнодорожники» выиграли у «быков» заочную битву за серебро РПЛ и прямую путевку в главный еврокубок
27/05 10:53Теннис
Российская дебютантка вынесла экс-первую ракетку мира!Сенсация первого дня: россиянка Потапова одержала верх над трехкратной чемпионкой «Больших шлемов» Кербер.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
25/05 19:30Хоккей
Борис Михайлов: Чтобы забить, надо было жертвовать собой, а этого не былоДвукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР 1970-х – о поражении сборной России от финнов.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
25/05 20:45Хоккей
10 причин почему сборная России уступила финнам в полуфиналеКорреспондент «Советского спорта» подробно разобрал полуфинал чемпионата мира между сборными России и Финляндии.
26/05 16:55Футбол
Мало, Федя, мало! Всё - о бомбардирахЛучшим в споре бомбардиров завершившегося чемпионата РПЛ с пятнадцатью мячами стал 21-летний форвард ЦСКА Федор Чалов.
26/05 14:34Футбол
Грубая ошибка Максименко. Видео всех голов 30-го тура«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 30-го тура чемпионата России.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
26/05 20:15Хоккей
Крушение «Красной машины». Кто не справился с управлением?Общеизвестно, что Валерий Лобановский любил афоризмы. Один из любимых гласил: «Все будет так, как должно быть. Даже если будет иначе».
19/05 13:00ММА
Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту».
26/05 13:09Футбол
Прощание с премьер-лигой: «Локо» остался вторым, ЦСКА обошел «Спартак». Как это былоЗавершились все восемь матчей последнего тура премьер-лиги. Интриг больше нет. Вот как развивались события сегодня.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
13/05 16:28Бокс
Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем.
26/05 16:11Футбол
Армейская традиция. «Спартак» вновь пропустил ЦСКА в группу еврокубка (видео)Второй год подряд «Спартак» проиграл в заключительном туре РПЛ и пропустил вперед ЦСКА. Теперь армейцы стартуют в Лиге Европы с группового этапа, а спартаковцы начнут в квалификации.
27/05 10:02Футбол
Евгений Ловчев: Провал сезона – «Спартак», а главное открытие – «Арсенал»Обозреватель «Советского спорта» отмечает появление в чемпионате России клубов среднего класса, считает Дзюбу лучшим футболистом сезона и недоумевает по поводу провала «Спартака».
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
26/05 18:03Футбол
Антон Шунин: «Столько динамовских болельщиков я не видел никогда»После матча «Динамо» с «Арсеналом» (3:3), своими эмоциями поделились Антон Шунин, Владимир Рыков, Кирилл Панченко, Мигель Кардозу, а также Резиуан Мирзов.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
16/05 08:00Бокс
Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.
26/05 19:30Теннис
Вот так дебют! Как Потапова разгромила в Париже чемпионку УимблдонаПервый день Открытого чемпионата Франции начался с сенсации – дебютантка турнира Анастасия Потапова уверенно обыграла экс-первую ракетку планеты Анджелику Кербер. Жаль, что другие россиянки в воскресенье остались без побед.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
Новости
11:01 Футбол Канте получил травму и может пропустить финал Лиги Европы
10:57 Футбол Руководство «Рубина» предлагало Бердыеву понизить зарплату в 10 раз
10:51 Волейбол Стала известна итоговая заявка сборной России на Лигу наций
10:50 Футбол В Италии 14-летнего игрока удалили за то, что он снял шорты перед девушкой-арбитром
10:47 Футбол Абель Эрнандес уходит из ЦСКА и может перейти в другой клуб РПЛ
10:41 ММА Менеджер Нурмагомедова рассказал о подробностях нападения Макгрегора на автобус
10:35 Хоккей Юкка Ялонен: Сборная Финляндии очень сильна ментально и физически
10:29 Футбол «Интер» в среду может объявить о подписании Конте
10:28 Футбол «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Монако» о покупке Тилеманса
10:23 Футбол Сводный брат владельца «Манчестер Сити» согласовал покупку «Ньюкасла»
10:18 Футбол Зидан хочет убедить Рамоса остаться в «Реале»
10:17 Футбол Валерий Карпин: За пять туров обезопасили себя от зоны стыков, была такая задача
10:15 Футбол Президент «Баварии» посоветовал Боатенгу покинуть клуб
10:10 Футбол Рашид Рахимов: Восьмое место? Соперники не сильно отличаются, но кому-то повезло
09:48 Футбол Магомед Адиев: Правительство Дагестана проявило безразличие
09:38 Футбол Президент «Аталанты»: Гасперини останется в клубе на следующий сезон
09:29 Футбол Иван Газидис: Расстроены непопаданием в Лигу чемпионов, но «Милан» боролся до конца
09:18 Футбол Джан Пьеро Гасперини: «Аталанта» даже мечтать не могла о Лиге чемпионов
09:06 Футбол Де Росси прошел круг почета по «Стадио Олимпико» после прощального матча за «Рому»
07:39 Хоккей Россия вернулась на второе место рейтинга ИИХФ
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика