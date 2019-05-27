Жена Икарди – о незабитом пенальти: У Мауро есть яйца

Нападающий «Интера» Мауро Икарди не реализовал пенальти в матче против «Эмполи». Его жена Ванда Нара прокомментировала случившееся.
«Матч прошел очень хорошо, «Интер» достиг того, что хотел. Незабитый пенальти Мауро? Такое происходит с теми, у кого есть яйца.
Стадион плохо отреагировал, я сама сказала плохое слова. Естественно, нельзя сказать «хорошо» тем, кто не забивает пенальти. Это может случиться даже с Роналду и Месси», - цитирует Ванду Football Italia.
По итогам чемпионата Италии «Интер» занял четвертое место в турнирной таблице и завоевал путевку в Лигу чемпионов.
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