РФС подал заявку на использование VAR в стыковых матчах - Советский спорт
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27 мая 2019 11:59ФутболСметанникова Дарья

РФС подал заявку на использование VAR в стыковых матчах

Об этом сообщил руководитель по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в России Леонид Калошин.

Российский футбольный союз (РФС) подал заявку в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) о применении системы VAR в стыковых матчах за право играть в высшей лиге России.

«Мы подали заявку на использование VAR на все стыковые матчи», - цитирует Калошина «Р-Спорт».

«Крылья Советов» и «Уфа», занявшие 13-е и 14-е места соответственно сыграют в стыковых матчах с «Томью» и «Нижним Новгородом» за право остаться в РПЛ на следующий сезон.

Стыковые матчи пройдут 30 мая и 2 июня. В первых встречах «Уфа» на своем поле встретится с «Томью», а «Крылья Советов» в гостях сыграют против «Нижнего Новгорода».

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