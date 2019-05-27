РФС подал заявку на использование VAR в стыковых матчах

Российский футбольный союз (РФС) подал заявку в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) о применении системы VAR в стыковых матчах за право играть в высшей лиге России.
«Мы подали заявку на использование VAR на все стыковые матчи», - цитирует Калошина «Р-Спорт».
«Крылья Советов» и «Уфа», занявшие 13-е и 14-е места соответственно сыграют в стыковых матчах с «Томью» и «Нижним Новгородом» за право остаться в РПЛ на следующий сезон.
Стыковые матчи пройдут 30 мая и 2 июня. В первых встречах «Уфа» на своем поле встретится с «Томью», а «Крылья Советов» в гостях сыграют против «Нижнего Новгорода».
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