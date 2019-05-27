Источник: Агенты Мирзова предложили футболиста «Локомотиву»

Футбольный инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что агенты Резиуана Мирзова предложили игрока «Локомотиву».
«Знаю, что агенты предложили Мирзова «Локомотиву». Москвичи пока размышляют, насколько полузащитник сможет усилить игру команды. В принципе, у «Локо» качественный подбор игроков в атаке, поэтому, думаю, у Тулы есть шанс его сохранить. Здесь разговор может быть более конструктивным, нежели в случае с Бакаевым. Ситуация разрешится в течение нескольких недель», - цитирует Арустамяна «Матч ТВ».
Отметим, что Мирзов выступает за «Арсенал» на правах аренды. 25-летний полузащитник принадлежит «Ростову». У него шесть голов в 26 матчах премьер-лиги и два – в шести матчах Кубка России.
Мирзов получил вызов в сборную России на июньские матчи квалификации чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).
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