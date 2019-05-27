Источник: Агенты Мирзова предложили футболиста «Локомотиву» Полузащитник тульского «Арсенала» может продолжить карьеру в «Локомотиве».

Футбольный инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что агенты Резиуана Мирзова предложили игрока «Локомотиву».

«Знаю, что агенты предложили Мирзова «Локомотиву». Москвичи пока размышляют, насколько полузащитник сможет усилить игру команды. В принципе, у «Локо» качественный подбор игроков в атаке, поэтому, думаю, у Тулы есть шанс его сохранить. Здесь разговор может быть более конструктивным, нежели в случае с Бакаевым. Ситуация разрешится в течение нескольких недель», - цитирует Арустамяна «Матч ТВ».

Отметим, что Мирзов выступает за «Арсенал» на правах аренды. 25-летний полузащитник принадлежит «Ростову». У него шесть голов в 26 матчах премьер-лиги и два – в шести матчах Кубка России.

Мирзов получил вызов в сборную России на июньские матчи квалификации чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).