Артем Ребров: Низкий поклон тем, кто оставался со «Спартаком» и в горе и в радости - Советский спорт
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27 мая 2019 12:24ФутболСметанникова Дарья

Артем Ребров: Низкий поклон тем, кто оставался со «Спартаком» и в горе и в радости

В чемпионате России завершился сезон-2018/19.

«Спартак» в заключительном туре РПЛ проиграл «Оренбургу» (0:2) и занял пятое место в турнирной таблице, пропустив вперед ЦСКА.

Вратарь красно-белых Артем Ребров подвел итоги сезона.

«Подошел к концу сезон 2018/2019 в РПЛ. Его итоги каждый из вас и из нас для себя подвел. Спасибо вам за то, что были с нами на протяжении этого непростого сезона. Отдельное спасибо и низкий поклон тем, кто оставался с командой и в горе и в радости, поддерживал команду и искренне верил в нас! Вы-лучшие», - написал Ребров в своем инстаграме.

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Подошел к концу сезон 2018/2019 в РПЛ. Его итоги каждый из вас и из нас для себя подвел. Спасибо вам за то, что были с нами на протяжении этого непростого сезона. Отдельное спасибо и низкий поклон тем, кто оставался с командой и в горе и в радости, поддерживал команду и искренне верил в нас! Вы-лучшие 🔴⚪️ P.S. Прошу, держите себя в рамках приличия в комментариях ☝🏻☝🏻☝🏻Спасибо!

Публикация от Artem Rebrov (@rebrov32)

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