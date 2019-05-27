Артем Ребров: Низкий поклон тем, кто оставался со «Спартаком» и в горе и в радости

«Спартак» в заключительном туре РПЛ проиграл «Оренбургу» (0:2) и занял пятое место в турнирной таблице, пропустив вперед ЦСКА.
Вратарь красно-белых Артем Ребров подвел итоги сезона.
«Подошел к концу сезон 2018/2019 в РПЛ. Его итоги каждый из вас и из нас для себя подвел. Спасибо вам за то, что были с нами на протяжении этого непростого сезона. Отдельное спасибо и низкий поклон тем, кто оставался с командой и в горе и в радости, поддерживал команду и искренне верил в нас! Вы-лучшие», - написал Ребров в своем инстаграме.
В следующем сезоне команда Олега Кононова сыграет в квалификации Лиги Европы.
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