«Зенит» проведет первый сбор в австрийском Китцбюэле По итогам минувшего сезона «Зенит» стал чемпионом России.

Первый предсезонный сбор «Зенит» проведет с 18 по 30 июня в австрийском городе Китцбюэле. Об этом сообщает Bobsoccer.

Отмечается, что в сборе примут участие футболисты, не вызванные в свои национальные сборные на матчи квалификации Евро-2020.

В петербургской команде, скорее всего, останутся Юрий Жирков, Михаил Кержаков и Александр Кокорин. Из аренды в «Рубине» возвращается вратарь Егор Бабурин.

Напомним, что «Зенит» стал обладателем золотых медалей чемпионата России сезона-2018/19.