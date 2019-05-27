Мбенг продлил контракт с «Ахматом» на три года Сенегалец выступает в Грозном с 2015 года.

Форвард «Ахмата» Аблай Мбенг продолжит карьеру в Грозном, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний сенегалец продлил контракт с клубом. Новое соглашение Мбенга рассчитано до 2022 года.

Напомним, Мбенг перешел в «Ахмат» в феврале 2015 года. В нынешнем сезоне на его счету пять голов в 25 матчах премьер-лиги. Всего за «Ахмат» нападающий провел 94 матча, забил 21 гол и сделал две результативные передачи.

Накануне гол Мбенга позволил «Ахмату» победить «Ростов» (1:0) в заключительном туре премьер-лиги, благодаря чему команда завершила сезон на восьмом месте.

Ранее «Ахмат» объявил об уходе из клуба защитника Милад Мохаммади и форварда Бекима Балай. Кроме того, защитник Родолфо завершил карьеру и вошел в тренерский штаб команды.