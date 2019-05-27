Иван Обляков: ЦСКА в следующем сезоне будет биться за самые высокие места По итогам сезона-2018/19 ЦСКА занял четвертое место.

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков подвел итоги сезона. В последнем туре армейцы разгромили «Крылья Советов» (6:0), а «Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:2), что позволило команде Виктора Гончаренко занять четвертое место.

«В целом вышло достаточно неплохо. Весной что-то, конечно, не получилось, но мы старались, шли от игры к игре. Таков футбол. Надеюсь, в следующем сезоне будем биться за самые высокие места.

Даже если что-то не получается, мы работаем, и в дальнейшем будем прикладывать еще больше сил для достижения своих целей», - цитирует Облякова Bobsoccer.

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник провел 40 матчей за ЦСКА, в которых забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.

Обляков получил вызов в сборную России на июньские матчи квалификации чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород).