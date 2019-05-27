Колобков назвал Чалова лучшим игроком чемпионата России Министр спорта РФ определился с лучшими футболистами минувшего чемпионата России.

По мнению Павла Колобкова нападающий ЦСКА Федор Чалов является лучшим игроком чемпионата России.

«Чалов провел сезон не совсем ровно, но это молодой футболист. Артем Дзюба - очень хороший игрок, человек, который может повести за собой команду. В каждом клубе есть свои лидеры», - цитирует Колобкова «Р-Спорт».

В заключительном туре РПЛ Чалов оформил дубль в ворота «Крылья Советов» (6:0) и стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 15 голами.

Добавим, что на момент окончания чемпионата Чалову исполнилось 21 год 46 дней. Таким образом он превзошел достижение Игоря Симутенкова (21 год 217 дней) 1994 года, став самым молодым игроком, который выиграл гонку бомбардиров.