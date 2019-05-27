Прядкин: Прирост зрительской посещаемости в сезоне РПЛ составил 20%

- Весенняя часть РПЛ прошла в ожесточенной борьбе за место в еврокубках и за места в РПЛ на следующий сезон. Спортивная интрига РПЛ по сравнению с другими европейскими чемпионатами очень высока - каждый год у нас новый чемпион. А что в топ-5? Здорово, что каждый клуб ставит перед собой цель завоевать чемпионство.
С учетом возможных еврокубковых реформ здорово, что мы сохранили шестую позицию в рейтинге УЕФА. Прирост зрительской посещаемости составил солидные 20%, средняя посещаемость 16 817 зрителей на матчах. Всего на матчах было более 4 млн зрителей. Постараемся повысить этот потенциал. Сократилось использование пиротехнических средств на 28%, сотрудников внутренних дел в чаше стадиона стало на 56% меньше.
Была проведена масштабная стратегическая работа по созданию нового бренда, который нравится и нам, и европейским коллегам, и болельщикам. Это современный, понятный аудитории бренд, отражающий стратегию развития лиги. Радуют улучшения работы РПЛ в социальных сетях. Сейчас у нас более 2,8 млн подписчиков, что на 40% больше, чем год назад, - сказал Прядкин.
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