Прядкин: Прирост зрительской посещаемости в сезоне РПЛ составил 20% - Советский спорт
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27 мая 2019 13:20ФутболЗибрак Артем

Прядкин: Прирост зрительской посещаемости в сезоне РПЛ составил 20%

Президент РФПЛ Сергей Прядкин подвел итоги сезона чемпионата России.
- Весенняя часть РПЛ прошла в ожесточенной борьбе за место в еврокубках и за места в РПЛ на следующий сезон. Спортивная интрига РПЛ по сравнению с другими европейскими чемпионатами очень высока - каждый год у нас новый чемпион. А что в топ-5? Здорово, что каждый клуб ставит перед собой цель завоевать чемпионство.
С учетом возможных еврокубковых реформ здорово, что мы сохранили шестую позицию в рейтинге УЕФА. Прирост зрительской посещаемости составил солидные 20%, средняя посещаемость 16 817 зрителей на матчах. Всего на матчах было более 4 млн зрителей. Постараемся повысить этот потенциал. Сократилось использование пиротехнических средств на 28%, сотрудников внутренних дел в чаше стадиона стало на 56% меньше.
Была проведена масштабная стратегическая работа по созданию нового бренда, который нравится и нам, и европейским коллегам, и болельщикам. Это современный, понятный аудитории бренд, отражающий стратегию развития лиги. Радуют улучшения работы РПЛ в социальных сетях. Сейчас у нас более 2,8 млн подписчиков, что на 40% больше, чем год назад, - сказал Прядкин.

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