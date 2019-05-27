Прядкин: 1 июня в вопросе внедрения VAR в следующем сезоне РПЛ будет поставлена точка - Советский спорт
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27 мая 2019 13:40ФутболЗибрак Артем

Прядкин: 1 июня в вопросе внедрения VAR в следующем сезоне РПЛ будет поставлена точка

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, что VAR скорее всего будет внедрена с первого тура нового сезона.

- Осталось одно заседание по внедрению VAR. 1 июня на рабочем заседании будет поставлена точка. Есть решение, что запускать систему надо в следующем сезоне. Старт системы будет децентрализованный с помощью мобильных систем передвижения, а впоследствии будет централизовано, в Москве. У нас есть четыре компании, которые сделали нам предложение. Будем обсуждать цены. Постараемся, чтобы каждому клубу эта система обошлась примерно в 15 млн рублей, точнее скажем позже на специальной пресс-конференции. Переход с децентрализованной системы на централизованную произойдет по мере готовности подрядчика.

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