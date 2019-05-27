Дмитрий Сычев и Дмитрий Булыкин сыграли в турнире Roscongress Rosich Cup Министр энергетики Александр Новак и министр науки и высшего образования Михаил Котюков приняли участие в футбольном турнире Roscongress Rosich Cup, который прошел в Москве, открыв спортивную программу Петербургского международного экономического форума.

В турнире сыграли команды Министерства энергетики, Министерства науки и высшего образования, спортивного клуба «Росич» при Правительстве РФ, Фонда Росконгресс (составленная из участников ПМЭФ), фонда «Сколково» во главе с Аркадием Дворковичем и Международной федерации шахмат (FIDE). Перед началом турнира состоялась жеребьевка, по итогам которой каждая из команд получила по одному именитому футболисту.

Победителем Roscongress Rosich Cup, выиграв все матчи, стала команда FIDE во главе с чемпионом Европы по шахматам Дмитрием Яковенко. Шахматистов усилили призер футбольного ЕВРО 2008 Дмитрий Сычёв и артист Артур Смолянинов. Второе место заняла команда Фонда Росконгресс во главе с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым и футболистом Олегом Корнауховым. За сборную Министерства энергетики, занявшую третье место, сыграл известный нападающий Владимир Кулик, а за команду Министерства науки и высшего образования – один из лучших бомбардиров в новой истории российского футбола Дмитрий Булыкин.

«Спортивная программа ПМЭФ-2019 объединит мероприятия по 12 видам спорта. Но в процессе формирования программы бывают и такие ситуации, когда участники Форума предлагают различные спортивные события и сразу же сетуют, что не смогут в них выступить в дни деловой программы. Так появилась идея интегрировать команду участников ПМЭФ в футбольный турнир, который уже много лет в Москве проводит клуб «Росич». Также достигнута договоренность о совместной подготовке футбольных мероприятий для Roscongress Sport Club – круглогодичного клубного формата, который объединит успешных людей, неравнодушных к спорту», – рассказал заместитель директора Фонда Росконгресс Георгий Брюсов.