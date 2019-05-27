Сергей Прядкин: Играть у себя «Тамбов» не будет - Советский спорт
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27 мая 2019 13:42ФутболЗибрак Артем

Сергей Прядкин: Играть у себя «Тамбов» не будет

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, что отсутствие инфраструктуры в будущем не позволит клубам ФНЛ заявиться в РПЛ.

- Играть у себя «Тамбов» не будет. Это будет последний сезон, когда клуб может использовать не свою арену, а арену, построенную к ЧМ-2018. Хотим поставить такую задачу лицензионным органам. Отсутствие инфраструктуры не дает клубам возможность бороться за место в РПЛ. В следующем сезоне такую возможность «Тамбову» дадим.

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