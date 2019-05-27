Прядкин: Можно расширить РПЛ и до 20 клубов, главное - экономическое обоснование - Советский спорт
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27 мая 2019 13:51ФутболЗибрак Артем

Прядкин: Можно расширить РПЛ и до 20 клубов, главное - экономическое обоснование

Президент РФПЛ Сергей Прядкин - о возможном расширении РПЛ.

- Есть поручение расширения лиги, мы его отработаем. Для нас нет в этом ничего нового. У нас есть арены и клубы, которые соответствуют РПЛ. Главное - экономическое обоснование. Может быть, расширить лигу стоит даже не до 18, а до 20 участников. Многие руководители клубы поддерживают эту идею, в том числе Евгений Гинер и другие. Мы очень мало играем, однозначно. Во всех лигах играют через два дня на третий, и никто не ноет. Если такое решение будет принято к сезону-2020/21, надо будет заранее объявить об этом.

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