Максименко – болельщикам «Спартака»: Вместе – мы сила!

«Спартак» в заключительном туре РПЛ проиграл «Оренбургу» (0:2) и занял пятое место в турнирной таблице, пропустив вперед ЦСКА.
Вратарь красно-белых Александр Максименко поблагодарил болельщиков «Спартака».
«Спасибо за сезон, ребята! Спасибо за поддержку! Вместе мы — сила!» — написал Максименко в инстаграме.
В нынешнем сезоне 21-летний Максименко провел за «Спартак» 32 матчах, в которых пропустил 38 мячей. В следующем сезоне команда Олега Кононова сыграет в квалификации Лиги Европы.
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