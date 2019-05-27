Максименко – болельщикам «Спартака»: Вместе – мы сила! - Советский спорт
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27 мая 2019 14:02ФутболСметанникова Дарья

Максименко – болельщикам «Спартака»: Вместе – мы сила!

В чемпионате России завершился сезон-2018/19.

«Спартак» в заключительном туре РПЛ проиграл «Оренбургу» (0:2) и занял пятое место в турнирной таблице, пропустив вперед ЦСКА.

Вратарь красно-белых Александр Максименко поблагодарил болельщиков «Спартака».

«Спасибо за сезон, ребята! Спасибо за поддержку! Вместе мы — сила!» — написал Максименко в инстаграме.

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Спасибо за сезона ребята , Спасибо за поддержку!!!вместе мы сила !!!!

Публикация от Aleksander Maksimenko (@maximenko_av)

В нынешнем сезоне 21-летний Максименко провел за «Спартак» 32 матчах, в которых пропустил 38 мячей. В следующем сезоне команда Олега Кононова сыграет в квалификации Лиги Европы.

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