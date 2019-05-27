Прядкин: Новая система еврокубков в нынешнем виде не в пользу российских клубам - Советский спорт
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27 мая 2019 14:06ФутболЗибрак Артем

Прядкин: Новая система еврокубков в нынешнем виде не в пользу российских клубам

Президент РФПЛ Сергей Прядкин - о еврокубках.

- Система новых европейских кубков очень сложна и в том виде, который обсуждается сейчас, для нас скорее минус. Был на презентации у президента УЕФА Чеферина. Провел консультацию с рядом наших клубов, они также согласны. 6 июня выработаем общее решение лиги.

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