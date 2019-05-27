Первый сбор «Локомотива» пройдет в Австрии Стало известно расписание первого сбора «Локомотива».

Команда Юрия Семина 18 июня пройдет медицинский осмотр и 20-го числа отправится на предсезонный сбор в австрийский Бад Кляйнкирххайм, где будет тренироваться до 4 июля.

Новый сезон для «Локомотива» начнется 6 июля матчем за Суперкубок России с «Зенитом».

В минувшем чемпионате России железнодорожники заняли второе место и завоевали прямую путевку в Лигу чемпионов.