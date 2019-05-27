Сергей Герасимец: Семак использовал тот потенциал, который был заложен в игроках Бывший нападающий «Зенита» Сергей Герасимец назвал лучшего тренера завершившегося сезона в российской премьер-лиге.

- Тренер, который выиграл чемпионат – Сергей Семак. Я верил в него. Он очень толковый специалист. Уже работа в «Уфе» показала, что это человек сильный духом. Он обладает и знаниями, и опытом.

Наверное, сказалось то, что он проработал в тренерском штабе «Зенита» с Виллаш-Боашем. Это бесценный опыт, и он его аккумулировал в работе с питерским клубом. Он использовал тот огромный потенциал, который был заложен в игроках, разобрался, сформировал хороший тренерский штаб, и это все вылилось в чемпионство, - приводит слова Бушманова «Евро-футбол.ру».

Напомним, что Семак возглавил «Зенит» 29 мая 2018 года, подписал с клубом двухлетний контракт с возможностью продления еще на год. Под руководством 43-летнего специалиста клуб из Санкт-Петербурга выиграл золотые медали чемпионата России сезона-2018/19.