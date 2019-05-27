Лотар Маттеус: Переход Сане выгоден и «Баварии», и «Манчестер Сити» Бывший защитник «Баварии» Лотар Маттеус поделился мнением о возможном переходе хавбека «Манчестер Сити» Лероя Сане в мюнхенскую команду.

- Лерой Сане, на мой взгляд, очарует болельщиков «Баварии» в следующем году. Уверен, что он приедет в Мюнхен. Если Ули Хенесс (президент «Баварии») публично раскрывает факт того, что было сделано предложение о трансфере, в подавляющем большинстве случаев это приводит к переходу игрока в команду.

И это был бы фантастический трансфер, так как Сане один из лучших вингеров. Хитрый, опасный, быстрый, готовый играть двух флангах и с прекрасным будущим.

Гвардиола не очень доволен им.... Сане хотел бы появляться на поле более регулярно. «Бавария» в связи с уходом Роббена и Рибери ищет, по крайней мере, одного флангового полузащитника.. Этот переход выгоден для обоих клубов.

Да качество всегда имеет свою цену, Сане стоит дороже тех 80 миллионов евро, что значились в первом предложении «Баварии», - приводит слова Маттеуса Sky Sports.

Ранее журналист The Guardian Фабрицио Романо сообщил, что руководство мюнхенского клуба предложило «Манчестер Сити» 80 миллионов евро за переход 23-летнего немецкого хавбека. Одновременно с этим «Бавария» провела переговоры с представителями Сане, предложив тому пятилетний контракт с зарплатой 10 миллионов евро за сезон.

Напомним, что Сане перешел в «Манчестер Сити» из «Шальке» в августе 2016 года за 50,5 миллиона евро. С тех пор полузащитник провел 113 матча за английский клуб, забив 39 мячей и сделав 45 голевых передач.

Добавим, что действующий контракт Сане с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2021 года, а портал transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 100 миллионов евро.