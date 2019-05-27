Кейн сообщил о готовности сыграть в финале Лиги чемпионов

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сообщил, что полностью оправился от травмы и сможет сыграть в финале Лиги чемпионов.
«Я бы смог сыграть, если бы финал Лиги чемпионов проходил сегодня», — цитирует Кейна The Sun.
Кейн не выходил на поле с 9 апреля после того, как получил травму лодыжки в первой игре четвертьфинала против «Манчестер Сити». В минувшем сезоне 25-летний форвард провел за «шпор» 39 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал шесть голевых передач.
Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» состоится 1 июня в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» - «Ванда Метрополитано».
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