Кейн сообщил о готовности сыграть в финале Лиги чемпионов В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сообщил, что полностью оправился от травмы и сможет сыграть в финале Лиги чемпионов.

«Я бы смог сыграть, если бы финал Лиги чемпионов проходил сегодня», — цитирует Кейна The Sun.

Кейн не выходил на поле с 9 апреля после того, как получил травму лодыжки в первой игре четвертьфинала против «Манчестер Сити». В минувшем сезоне 25-летний форвард провел за «шпор» 39 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал шесть голевых передач.

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» состоится 1 июня в Мадриде на домашнем стадионе «Атлетико» - «Ванда Метрополитано».