Георгий Джикия: Если отвернутся, значит недостаточно любили (фото) - Советский спорт
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27 мая 2019 16:34ФутболСметанникова Дарья

Георгий Джикия: Если отвернутся, значит недостаточно любили (фото)

Капитан красно-белых выложил философский пост в инстаграм.

Георгий Джикия выложил фото на фоне спартаковской эмблемы, сопроводив ее словами: «Если отвернутся, значит недостаточно любили!».

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Если отвернутся, значит, недостаточно любили!

Публикация от Георгий Джикия #14 (@georgiy_14)

25-летний защитник в минувшем сезоне провел 35 матчей за «Спартак», в которых забил два мяча.

«Спартак» в заключительном туре РПЛ проиграл «Оренбургу» (0:2) и занял пятое место в турнирной таблице, пропустив вперед ЦСКА. В следующем сезоне команда Олега Кононова сыграет в квалификации Лиги Европы.

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