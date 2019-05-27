Георгий Джикия: Если отвернутся, значит недостаточно любили (фото)

Георгий Джикия выложил фото на фоне спартаковской эмблемы, сопроводив ее словами: «Если отвернутся, значит недостаточно любили!».
25-летний защитник в минувшем сезоне провел 35 матчей за «Спартак», в которых забил два мяча.
«Спартак» в заключительном туре РПЛ проиграл «Оренбургу» (0:2) и занял пятое место в турнирной таблице, пропустив вперед ЦСКА. В следующем сезоне команда Олега Кононова сыграет в квалификации Лиги Европы.
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