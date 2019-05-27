Франк Лебеф: Азар должен уйти, а Сарри остаться - Советский спорт
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27 мая 2019 16:49Футбол

Франк Лебеф: Азар должен уйти, а Сарри остаться

Бывший защитник «Челси» Франк Лебеф считает, что клуб должен отпустить полузащитника Эдена Азара и сохранить Маурицио Сарри на посту главного тренера.

- Руководству «Челси» удалось удержать Азара в прошлом году, когда он был почти уверен, что поедет в «Реал», и сезон для него сложился очень удачно. Но если они попытаются вновь оставить его в команде, он уже не будет столь хорош, так как не будет счастлив, оставшись. Мы должны поблагодарить его, пожелать ему удачи и найти на его место другого фантастического игрока.

Что касается Сарри. Если ему удастся вместе с «Челси» выиграть Лигу Европы, то он должен остаться в команде. Клубу необходимо найти стабильного тренера, как Алекс Фергюсон и Арсен Венгер, чтобы завоевать много трофеев, - приводит слова Лебефа Goal.com.

Ранее издание SNAI Sportnews сообщило, что руководству «Ювентуса» удалось согласовать с Сарри предварительное соглашение. Официально о подписании контракта с итальянцем будет объявлено после того, как тот расторгнет действующее соглашение с Челси». Отмечалось, что руководство английского клуба не намерено удерживать специалиста.

Напомним, что Азар, желающий перебраться в «Реал» отказался продлевать контракт с «Челси», даже при условии, что его трансфер в мадридский клуб не состоится в ближайшее трансферное окно.

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