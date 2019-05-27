Президент «Тамбова» поставил задачу попасть в Лигу Европы в следующем сезоне

Президент «Тамбова» Арсен Габуев поставил задачу для команды на следующий сезон.
«Задачи перед «Тамбовом» стоят простые – попадание в Лигу Европы. Руководство клуба сейчас ведет поиск коммерческих партнеров, рекламных спонсоров, за счет сотрудничества с которыми планируется привлечь 200-250 миллионов рублей дополнительно», - приводит слова Габуева обладминистрация.
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