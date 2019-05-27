«Рубин» проведет два летних сбора в Казани - Советский спорт
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27 мая 2019 16:59ФутболГичунцев Артур

«Рубин» проведет два летних сбора в Казани

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Футболисты «Рубина» вернутся из отпуска 13 июня и проведут два подготовительных сбора в Казани.

Отмечается, что команда будет готовится к новому сезону на своей базе.

В минувшем сезоне «Рубин» занял 11-е место в таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что клуб может сменить главного тренера. На место Курбана Бердыева, как пишут СМИ, руководство рассматривает Владимира Федотова («Оренбург»), а также Игоря Черевченко (тульский «Арсенал»).

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