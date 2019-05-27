«Рубин» проведет два летних сбора в Казани

Футболисты «Рубина» вернутся из отпуска 13 июня и проведут два подготовительных сбора в Казани.
Отмечается, что команда будет готовится к новому сезону на своей базе.
В минувшем сезоне «Рубин» занял 11-е место в таблице РПЛ.
Ранее сообщалось, что клуб может сменить главного тренера. На место Курбана Бердыева, как пишут СМИ, руководство рассматривает Владимира Федотова («Оренбург»), а также Игоря Черевченко (тульский «Арсенал»).
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