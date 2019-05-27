ЦСКА официально объявил о расторжении контракта с Эрнандесом

«ЦСКА и уругвайский нападающий Абель Эрнандес расторгли контракт по обоюдному согласию.
Желаем Абелю успехов в дальнейшей карьере!» - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на официальном сайте команды.
Напомним, что Эрнандес перешел в ЦСКА из «Халл Сити» в августе 2018 года в качестве свободного агента. Контракт Эрнандеса с ЦСКА был рассчитан до конца июня 2021 года.
В завершившемся сезоне 28-летний уругваец сыграл за ЦСКА 15 матчей и забил три мяча.
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