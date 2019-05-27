Обедзинский: Глядишь, «Газпром» сделает Семака самым высокооплачиваемым тренером РПЛ Специалист возглавил команду летом 2018 года.

Экс-нападающий «Зенита» Владимир Обедзинский высказался о состоянии питерского клуба, отметив, что руководство, скорее всего, повысит зарплаты игрокам и тренерскому штабу после досрочной победы в РПЛ.

«Зенит» сейчас в эйфории, он на первом месте, все отлично. Теперь «Газпром» может всем в клубе поднять зарплаты. Глядишь, и сделают Семака самым высокооплачиваемым тренером Премьер-лиги. Миллер вытащит из кармана пачку денег и даст Семаку за месяц столько, сколько сам получает за день. Это закономерно, когда чемпионом становится самый богатый клуб. А игроки «Анжи» кушают булочки с майонезом, ездят на выезды чуть ли не на своих машинах и велосипедах», – сказал Обедзинский, чьи слова приводит «Евро-Футбол.Ру».