Черевченко со своими помощниками продолжит тренировать «Арсенал»

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Кто покорит Париж? Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос» В четверг в столице Франции прошла жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема». «Советский спорт» изучил ее результаты и спрогнозировал, какие результаты могут показать в Париже российские теннисисты.

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