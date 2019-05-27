Черевченко со своими помощниками продолжит тренировать «Арсенал» - Советский спорт
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27 мая 2019 17:34ФутболСметанникова Дарья

Черевченко со своими помощниками продолжит тренировать «Арсенал»

«Арсенал» завершил сезон-2018/19 РПЛ на шестом месте.

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко продолжит работать в команде. Об этом сообщает пресс-служба тульской команды.

Вместе с ним в тренерском штабе останутся старший тренер Игорь Семшов, помощник главного тренера Валерий Климов, тренер вратарей Сергей Кращенко и тренер по физической подготовке Михаил Соловей.

Новые контракты с тренерским штабом рассчитаны до июня 2020 года.

Напомним, Черевченко возглавил «Арсенал» в ноябре 2018 года после ухода Олега Кононова в «Спартак».

По итогам сезона-2018/19 «Арсенал» с 45 очками занял шестое место. В следующем сезоне команда Игоря Черевченко сыграет в квалификации Лиги Европы, благодаря победе «Локомотива» над «Уралом» в финале Кубка России.

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