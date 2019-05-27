Черевченко со своими помощниками продолжит тренировать «Арсенал»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко продолжит работать в команде. Об этом сообщает пресс-служба тульской команды.
Вместе с ним в тренерском штабе останутся старший тренер Игорь Семшов, помощник главного тренера Валерий Климов, тренер вратарей Сергей Кращенко и тренер по физической подготовке Михаил Соловей.
Новые контракты с тренерским штабом рассчитаны до июня 2020 года.
Напомним, Черевченко возглавил «Арсенал» в ноябре 2018 года после ухода Олега Кононова в «Спартак».
По итогам сезона-2018/19 «Арсенал» с 45 очками занял шестое место. В следующем сезоне команда Игоря Черевченко сыграет в квалификации Лиги Европы, благодаря победе «Локомотива» над «Уралом» в финале Кубка России.
Евгений Ловчев: Провал сезона – «Спартак», а главное открытие – «Арсенал»Обозреватель «Советского спорта» отмечает появление в чемпионате России клубов среднего класса, считает Дзюбу лучшим футболистом сезона и недоумевает по поводу провала «Спартака». Кто покорит Париж? Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос»В четверг в столице Франции прошла жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема». «Советский спорт» изучил ее результаты и спрогнозировал, какие результаты могут показать в Париже российские теннисисты. Федор Канарейкин: Финны сыграли в правильный хоккей, лишили нас свободыЗаслуженный тренер России – о причинах поражения сборной России от команды Финляндии в полуфинале ЧМ-2019. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Борис Михайлов: Чтобы забить, надо было жертвовать собой, а этого не былоДвукратный олимпийский чемпион, капитан сборной СССР 1970-х – о поражении сборной России от финнов. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов. Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес. Антон Шунин: «Столько динамовских болельщиков я не видел никогда»После матча «Динамо» с «Арсеналом» (3:3), своими эмоциями поделились Антон Шунин, Владимир Рыков, Кирилл Панченко, Мигель Кардозу, а также Резиуан Мирзов. Шесть мощных признаков того, что этот чемпионат РПЛ – лучший в десятилетииЮрий Цыбанев с искренним пафосом систематизирует открытия и доблести сезона-2018/19. Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Настоящие «львы»! Марко Анттила и его команда стали чемпионами мираВ финале сошлись сборные из группы, которая играла в Кошице. Канадцам не удалось взять реванш у финнов за поражение на старте турнира. Счет – тот же, 3:1. Как и 8 лет назад в Братиславе, финны стали чемпионами мира. В третий раз в истории. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Дмитрий Ярошенко: Логинов – это современный ДрачевСегодня в норвежском Холменколлене стартует заключительный этап Кубка мира по биатлону. Сборная России взяла бронзу благодаря ВасилевскомуРоссияне через не могу одержали победу над чехами 3:2 по буллитам. Мало, Федя, мало! Всё – о бомбардирах РПЛЛучшим в споре бомбардиров завершившегося чемпионата РПЛ с пятнадцатью мячами стал 21-летний форвард ЦСКА Федор Чалов. Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. Победители чемпионата мира-2019. Кто выиграл золото для сборной ФинляндииСборная Финляндии на главном турнире года победила с 18-летним вундеркиндом в составе, вторым вратарем клуба АХЛ и капитаном-ролевиком из «Йокерита». Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком. Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. Канада – да, Россия – нет. Неутешительные итоги полуфиналовМы все ждали финал Россия – Канада. Но его не будет. Кононов так и не построил команду. «Спартак» – это осколки. Колонка Алексея АндроноваВоистину, история повторяется в виде фарса. В прошлом сезоне, проиграв в последнем туре «Динамо», «Спартак» пропустил в Лигу чемпионов ЦСКА. Теперь новый подарок армейцам - поражение в Оренбурге. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту». «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Антирекорд «Спартака» и отставка Аленичева. Цифры и итоги 30-го тураЛюбопытные итоги 30-го тура РПЛ от «Советского спорта». Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше? Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?