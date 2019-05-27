«Арсенал» продлил контракт с защитником Григалавой

Защитник тульского «Арсенала» Гиа Григалава продолжит выступления за российский клуб.
Сегодня, 27 мая, он продлил соглашение до 31 мая 2021 года.
Напомним, грузинский футболист перебрался в «Арсенал» в январе 2017 года.
В минувшем сезоне он провел во всех турнирах 30 матчей и забил 2 гола.
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