Черчесов: Тренер клуба и сборной – одна профессия, но, на самом деле, разница большая

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ранее работавший у руля московского «Спартака», высказался о трудностях в своей профессии.
«Во время турнира нельзя поддаваться общественному мнению и болезненно реагировать на критические публикации и высказывания. Это только отвлечет от основного дела и не принесет пользы. Тренер на любом уровне должен уметь справляться со стрессами и держать удар. Это одно из главных качеств в нашей профессии.
Мне очень помог опыт игрока, участвовавшего в чемпионатах мира. Я вспоминал, чего сам как игрок хотел от тренера. Самое главное – знать, чего не нужно делать. А если к тому же знаешь, что делать, – еще лучше.
Тренер клуба и сборной вроде бы одна профессия, но, на самом деле, разница довольно большая. Нужно уметь основательно перестраиваться. По-настоящему тренером сборной я стал где-то спустя полгода после назначения. Собирал информацию, встречался с другими тренерами, анализировал работу предшественников», – приводит слова Черчесова сайт Высшей школы экономики.
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