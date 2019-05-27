Черчесов: Тренер клуба и сборной – одна профессия, но, на самом деле, разница большая Специалист вывел национальную команду в ¼ финала ЧМ-2018.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ранее работавший у руля московского «Спартака», высказался о трудностях в своей профессии.

«Во время турнира нельзя поддаваться общественному мнению и болезненно реагировать на критические публикации и высказывания. Это только отвлечет от основного дела и не принесет пользы. Тренер на любом уровне должен уметь справляться со стрессами и держать удар. Это одно из главных качеств в нашей профессии.

Мне очень помог опыт игрока, участвовавшего в чемпионатах мира. Я вспоминал, чего сам как игрок хотел от тренера. Самое главное – знать, чего не нужно делать. А если к тому же знаешь, что делать, – еще лучше.

Тренер клуба и сборной вроде бы одна профессия, но, на самом деле, разница довольно большая. Нужно уметь основательно перестраиваться. По-настоящему тренером сборной я стал где-то спустя полгода после назначения. Собирал информацию, встречался с другими тренерами, анализировал работу предшественников», – приводит слова Черчесова сайт Высшей школы экономики.