Александр Гришин: Неожиданно, что Чалов во втором сезоне добился таких успехов

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал результат форварда Федора Чалова в этом сезоне.
«Честно говоря, для меня неожиданность, что во втором сезоне добился таких успехов, потому что второй сезон всегда тяжеловато всем дается. А он наоборот раскрылся. Не просто так его в сборную вызывают, человек старается, играет. Это успех. Но надо не зацикливаться на этом сезоне, а все проанализировать и готовиться к следующему», - цитирует Гришина «Р-Спорт».
Добавим, что на момент окончания чемпионата Чалову исполнилось 21 год 46 дней. Таким образом он превзошел достижение Игоря Симутенкова (21 год 217 дней) 1994 года, став самым молодым игроком, который выиграл гонку бомбардиров.
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