«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» и вышла в английскую премьер-лигу - Советский спорт
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27 мая 2019 18:53Футбол

«Астон Вилла» переиграла «Дерби Каунти» и вышла в английскую премьер-лигу

«Астон Вилла» на стадионе «Уэмбли» переиграла «Дерби Каунти» в финальном матче плей-офф чемпионшипа со счетом 2:1.

В составе победителей голами отметились Анвар Эль-Гази (44-я минута) и Джон МакГинн (59). У проигравших точным ударом отличился Джек Мэрриот (81).

Таким образом, «Астон Вилла» завоевала право на следующий сезон выступить в английской премьер-лиге. Ранее в высший дивизион чемпионата Англии вышли «Норвич» и «Шеффилд Юнайтед».

Напомним, что на пути к финалу плей-офф «Дерби Каунти» по сумме двух обыграла «Лидс» (0:1, 4:2), а «Астон Вилла» переиграла «Вест Бромвич» (2:1, 0:1, 4:3 пен.).

Отметим, что главным тренером «Дерби Каунти» является Фрэнк Лэмпард, а ассистентом главного тренера «Астон Виллы» Джон Терри. Оба специалиста выступали за «Челси» с 2001 по 2014 годы и выиграли с клубом три чемпионата, четыре Кубка и два Суперкубка Англии, а также два Кубка английской Лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Также ранее сообщалось, что Лэмпард может стать главным тренером «Челси» в случае отставки итальянского специалиста Маурицио Сарри.

Чемпионшип
Плей-офф
Финал

«Астон Вилла» – «Дерби Каунти» - 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Эль-Гази (44), 2:0 – Макгинн (59), 2:1 – Уогхорн (81).

«Астон Вилла»: Стир, Мингз (Хоз, 86), Тэйлор, Туанзебе, Аль-Мухаммади, Хурихэйн, Грилиш, Адома (Грин, 73), Макгинн, Эль-Гази, Абрахам.

«Дерби Каунти»: Рос, Кио, Томори, Богл, Коул, Джонсон, Уилсон, Маунт, Лоуренс (Йозефзон, 73), Хаддлстоун (Мэрриотт, 63), Беннетт (Уогхорн, 69).

Предупреждения: Эль-Гази (28), Беннетт (47), Хурихэйн (48), Томори (51).

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