СМИ: Бердыеву предложено десятикратное понижение зарплаты - Советский спорт
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27 мая 2019 18:59ФутболКоноплев Александр

СМИ: Бердыеву предложено десятикратное понижение зарплаты

Вместе с «Рубином» Бердыев выиграл пять трофеев.

«Рубин» готов платить главному тренеру Курбану Бердыеву около 300-400 тысяч евро в год, утверждает «БИЗНЕС Online». На данный момент туркменский специалист получает три миллиона евро в год.

При этом не все руководители казанцев готовы продолжать работу с Бердыевым. На ближайшей встрече от специалиста ждут план работы в клубе в условиях большой экономии.

Суммарно Бердыев провел в «Рубине» 14 лет. Вместе с клубом он выиграл пять трофеев.

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