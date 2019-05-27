СМИ: Бердыеву предложено десятикратное понижение зарплаты

«Рубин» готов платить главному тренеру Курбану Бердыеву около 300-400 тысяч евро в год, утверждает «БИЗНЕС Online». На данный момент туркменский специалист получает три миллиона евро в год.
При этом не все руководители казанцев готовы продолжать работу с Бердыевым. На ближайшей встрече от специалиста ждут план работы в клубе в условиях большой экономии.
Суммарно Бердыев провел в «Рубине» 14 лет. Вместе с клубом он выиграл пять трофеев.
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