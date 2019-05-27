Кевин Кураньи: Однажды Наггельсман станет главным тренером сборной Германии

- Я работал с Наггельсманом на закате своей карьеры, видел его тренерский стиль. В первую же встречу с командой он вёл себя как специалист с 20-летним стажем, это невероятно. Он отлично понимает игру и является настоящим футбольным маньяком. Наггельсман знает, как мотивировать спортсмена, чтобы получить нужный результат. Думаю, однажды он станет главным тренером сборной Германии, - приводит слова Кураньи «RT на русском».
Напомним, что Кураньи играл под руководством Наггельсмана в «Хоффенхайме» на протяжении сезона-2015/16.
Настоящие «львы»! Марко Анттила и его команда стали чемпионами мираВ финале сошлись сборные из группы, которая играла в Кошице. Канадцам не удалось взять реванш у финнов за поражение на старте турнира. Счет – тот же, 3:1. Как и 8 лет назад в Братиславе, финны стали чемпионами мира. В третий раз в истории. Александр Шлеменко: В прошлый раз я застрял в вонючем ринге… Мне удобней в клеткеРоссийский боец - о победе над Вискарди Андраде на турнире RCC 6. Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? Послесловие к чемпионату мира. Только Россия везде в призерах!Конечно, все мы разочарованы, что наша сборная не повторила прошлогодний олимпийский успех в Корее на мировом первенстве в Словакии. Но любая медаль достойна уважения. А самое главное – за наших ребят не стыдно, они сделали в Братиславе все что могли. Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде. Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. Российская дебютантка вынесла экс-первую ракетку мира!Сенсация первого дня: россиянка Потапова одержала верх над трехкратной чемпионкой «Больших шлемов» Кербер. Шлеменко рвется в UFC. Он готов всех побить и привезти пояс в РоссиюРоссийский боец вызвал на поединок бывшего чемпиона UFC и обратился к Дане Уайту. Что будет дальше? Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. 5:0 и чумовой нокаут! Россияне триумфально стартовали во втором сезоне PFL (видео)В ночь на пятницу в Юниондэйле (США) прошел второй этап регулярного сезона чемпионата PFL – американской лиги смешанных единоборств, которая заметно отличается от других промоушенов. Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей. Сборная России взяла бронзу благодаря ВасилевскомуРоссияне через не могу одержали победу над чехами 3:2 по буллитам. Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. «Муж бьет по слабым местам». Интервью с российской победительницей ВозняцкиЦентральный корт «Ролан Гарроса» превратился в Триумфальную арку для российских теннисисток. Вчера Потапова победила Кербер, а сегодня Кудерметова обыграла на нем Каролину Возняцки. Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних. Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал. Артур Бетербиев: Даже в США все хотят моего боя с КовалевымЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев рассказал о прошедшем поединке с американцем Радивойе Каладжичем. Победители чемпионата мира-2019. Кто выиграл золото для сборной ФинляндииСборная Финляндии на главном турнире года победила с 18-летним вундеркиндом в составе, вторым вратарем клуба АХЛ и капитаном-ролевиком из «Йокерита». Канада – да, Россия – нет. Неутешительные итоги полуфиналовМы все ждали финал Россия – Канада. Но его не будет. Антон Шунин: «Столько динамовских болельщиков я не видел никогда»После матча «Динамо» с «Арсеналом» (3:3), своими эмоциями поделились Антон Шунин, Владимир Рыков, Кирилл Панченко, Мигель Кардозу, а также Резиуан Мирзов. Евгений Ловчев: Провал сезона – «Спартак», а главное открытие – «Арсенал»Обозреватель «Советского спорта» отмечает появление в чемпионате России клубов среднего класса, считает Дзюбу лучшим футболистом сезона и недоумевает по поводу провала «Спартака». Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее? Алексей Олейник: Оверим сломал мне два ребра и сказал: «Извини, не подумал»Один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля дал большое интервью «Советскому спорту». Кто покорит Париж? Итоги жеребьевки «Ролан Гаррос»В четверг в столице Франции прошла жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема». «Советский спорт» изучил ее результаты и спрогнозировал, какие результаты могут показать в Париже российские теннисисты. Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на УсикаОлимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком. Уровень РПЛ упал, «Краснодар» совершил прорыв и всё о билетах на Евро-2020. Анонс ССФВо вторник, 27 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Жена Овечкина вступилась за сборную России. Получилось не оченьАнастасия Шубская, жена нападающего «Вашингтона» и сборной России Александра Овечкина, попыталась защитить национальную команду от нападок болельщиков.