Кевин Кураньи: Однажды Наггельсман станет главным тренером сборной Германии Бывший нападающий «Динамо» Кевин Кураньи считает наставника «Хоффенхайма» Юлиана Наггельсмана самым перспективным тренером Германии.

- Я работал с Наггельсманом на закате своей карьеры, видел его тренерский стиль. В первую же встречу с командой он вёл себя как специалист с 20-летним стажем, это невероятно. Он отлично понимает игру и является настоящим футбольным маньяком. Наггельсман знает, как мотивировать спортсмена, чтобы получить нужный результат. Думаю, однажды он станет главным тренером сборной Германии, - приводит слова Кураньи «RT на русском».

Напомним, что Кураньи играл под руководством Наггельсмана в «Хоффенхайме» на протяжении сезона-2015/16.