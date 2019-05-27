Федор Чалов: Самый неудачный момент сезона – поражение от «Зенита» Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу чемпиона страны.

Форвард московского ЦСКА Федор Чалов в беседе с клубной пресс-службой подвел итоги минувшего сезона.

«В целом год получился непростым. Начали сезон не очень, потом вроде бы разыгрались. Надеялись, что весной продолжим в том же духе, но что-то потеряли – возможно, уверенность, а с ней и много очков. Все равно это хороший сезон, нам удалось попасть в Лигу Европы. Играла новая команда, у нас поменялось много людей. Считаю, что мы молодцы.

Самый яркий и самый неудачный момент сезона? Самый яркий – победа над «Реалом». Самый неудачный – поражение от «Зенита» во втором круге. Но в конце чемпионата мы нашли свой футбол. Думаю, в следующем сезоне будем играть с позиций лидера», – заявил нападающий.