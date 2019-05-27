«Зенит» определился с соперниками на сборе в Австрии - Советский спорт
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27 мая 2019 19:56Футбол

«Зенит» определился с соперниками на сборе в Австрии

Футболисты «Зенита» соберутся 14 июня в Санкт-Петербурге и после прохождения медосмотра отправятся на тренировочные сборы, которые пройдут в австрийском в Зальфедене с 18 по 29 июня.

Как сообщает пресс-служба команды, во время сбора команда проведет товарищеские матчи с австрийским «Ваккером» (21 июня) и болгарским «Левски» (25 июня).

Отмечается, что Андрей Лунев, Артем Дзюба и Магомед Оздоев c 30 мая вместе со сборной России начнут подготовку к отборочным матчам Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра. Вильмар Барриос попал в расширенный список сборной Колумбии для участия в Кубке Америки, который пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Кроме того, Роберт Мак будет готовиться в составе сборной Словакии к матчам с Иорданией и Азербайджаном.

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