«Зенит» определился с соперниками на сборе в Австрии

Как сообщает пресс-служба команды, во время сбора команда проведет товарищеские матчи с австрийским «Ваккером» (21 июня) и болгарским «Левски» (25 июня).
Отмечается, что Андрей Лунев, Артем Дзюба и Магомед Оздоев c 30 мая вместе со сборной России начнут подготовку к отборочным матчам Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра. Вильмар Барриос попал в расширенный список сборной Колумбии для участия в Кубке Америки, который пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Кроме того, Роберт Мак будет готовиться в составе сборной Словакии к матчам с Иорданией и Азербайджаном.
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