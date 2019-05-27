«Зенит» определился с соперниками на сборе в Австрии

Самый красивый гол забил Фернандеш, лучшим игроком был Дриусси. Итоги 30-го тура РПЛ «Советский спорт» определил лучшего игрока, тренера и самый красивый гол по итогам последнего тура РПЛ.

Евгений Тищенко: Мне нужно равняться на Усика Олимпийский чемпион Евгений Тищенко назвал сроки своего следующего поединка, рассказал о знакомстве с Геннадием Головкиным и выразил восхищение Александром Усиком.

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Кононов так и не построил команду. «Спартак» – это осколки. Колонка Алексея Андронова Воистину, история повторяется в виде фарса. В прошлом сезоне, проиграв в последнем туре «Динамо», «Спартак» пропустил в Лигу чемпионов ЦСКА. Теперь новый подарок армейцам - поражение в Оренбурге.

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Вот так дебют! Как Потапова разгромила в Париже чемпионку Уимблдона Первый день Открытого чемпионата Франции начался с сенсации – дебютантка турнира Анастасия Потапова уверенно обыграла экс-первую ракетку планеты Анджелику Кербер. Жаль, что другие россиянки в воскресенье остались без побед.

Российская дебютантка вынесла экс-первую ракетку мира! Сенсация первого дня: россиянка Потапова одержала верх над трехкратной чемпионкой «Больших шлемов» Кербер.

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