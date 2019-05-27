Победитель Суперкубка Испании получит два миллиона евро - Советский спорт
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27 мая 2019 20:06ФутболКоноплев Александр

Победитель Суперкубка Испании получит два миллиона евро

Решающий матч будет сыгран 12 января 2020 года.

Названы призовые за Суперкубок Испании 2019 года. В следующем сезоне его впервые разыграют по олимпийской системе четыре команды: «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Валенсия».

Как сообщает AS, победитель мини-турнира получит два миллиона евро, а финалист – 1,4 миллиона евро. Полуфиналисты заработают по 800 000 евро.

Для сравнения: победитель чемпионата России получает чуть более пяти миллионов евро.

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