Ло Чельсо заинтересовал «Манчестер Сити» Скауты «Манчестер Сити» будут следить за полузащитником «Бетиса» Джовани Ло Чельсо на Кубке Америки.

По сообщению Manchester Evening News, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола отправляет скаутов на Копа Америка-2019 для наблюдения за аргентинцем, а возможно и сам полетит за океан посмотреть матчи с его участием.

Также о своем интересе к приобретению 23-летнего полузащитника «Бетиса» ранее заявлял «Тоттенхэм», предложивший за него севильцам 60 миллионов евро, а также другие топ-клубы: «Реал», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

В контракте Ло Чельсо прописаны отступные в размере 100 миллионов евро, а 20% от прибыли причитается его бывшей команде «ПСЖ», и «Бетис» отказывается продавать его дешевле.

В прошедшем сезоне Джовани сыграл за «вердибланкос» 46 матчей во всех турнирах и забил 16 мячей.