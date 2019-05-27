Ло Чельсо заинтересовал «Манчестер Сити»

По сообщению Manchester Evening News, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола отправляет скаутов на Копа Америка-2019 для наблюдения за аргентинцем, а возможно и сам полетит за океан посмотреть матчи с его участием.
Также о своем интересе к приобретению 23-летнего полузащитника «Бетиса» ранее заявлял «Тоттенхэм», предложивший за него севильцам 60 миллионов евро, а также другие топ-клубы: «Реал», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».
В контракте Ло Чельсо прописаны отступные в размере 100 миллионов евро, а 20% от прибыли причитается его бывшей команде «ПСЖ», и «Бетис» отказывается продавать его дешевле.
В прошедшем сезоне Джовани сыграл за «вердибланкос» 46 матчей во всех турнирах и забил 16 мячей.
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