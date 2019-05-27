Слуцкий включил Акинфеева в пятерку лучших вратарей мира Специалист работал с игроком в московском ЦСКА и сборной России.

Главный тренер голландского «Витесса» высказался о лучших голкиперах мира, включив в свой список Игоря Акинфеева.

«Тройка лучших вратарей сейчас? В прошлом сезоне Де Хеа был бы однозначно номером один. Причем в прошлом сезоне у меня был бы и Де Хеа, и Куртуа. Сейчас я бы назвал Онану, очень сильный вратарь.

Я всегда включаю в топ-5 Игоря Акинфеева. Мне кажется, на чемпионате мира он сыграл настолько блестяще, что все убедились: он реально входит по крайней мере в топ-5 вратарей», – сказал Слуцкий ютуб-каналу «Макарена».

На ЧМ-2018 Акинфеев помог сборной России добраться до ¼ финала.