Слуцкий включил Акинфеева в пятерку лучших вратарей мира

Главный тренер голландского «Витесса» высказался о лучших голкиперах мира, включив в свой список Игоря Акинфеева.
«Тройка лучших вратарей сейчас? В прошлом сезоне Де Хеа был бы однозначно номером один. Причем в прошлом сезоне у меня был бы и Де Хеа, и Куртуа. Сейчас я бы назвал Онану, очень сильный вратарь.
Я всегда включаю в топ-5 Игоря Акинфеева. Мне кажется, на чемпионате мира он сыграл настолько блестяще, что все убедились: он реально входит по крайней мере в топ-5 вратарей», – сказал Слуцкий ютуб-каналу «Макарена».
На ЧМ-2018 Акинфеев помог сборной России добраться до ¼ финала.
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