Леонардо подаст в отставку с поста спортивного директора «Милана»

Как сообщает на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио, причиной ухода бразильского специалиста из «Милана» стали разногласия с исполнительным директором итальянского клуба Иваном Газидисом.
Отмечается, что руководство «Милана» готов предложить пост Леонардо спортивному директору «Лилля» португальцу Луису Кампосу, который ранее заявил о своем уходе из французского клуба ближайшим летом.
В случае отказа, итальянский клуб предложит должность спортивного директора Паоло Мальдини, в данный момент занимающему пост директор по стратегическому развитию «Милана».
Напомним, что ранее France Football сообщил о том, что в услугах Кампоса был заинтересован английский «Челси».
Напомним, что по итогам завершившегося чемпионата «Милан» занял пятое место в турнирной таблице серии А и не смог пробиться в групповой Лиги чемпионов на следующий сезон.
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