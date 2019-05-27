Леонардо подаст в отставку с поста спортивного директора «Милана» - Советский спорт
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27 мая 2019 20:49Футбол

Леонардо подаст в отставку с поста спортивного директора «Милана»

Спортивный директор «Милана» Леонардо завтра подаст в отставку со своего поста.

Как сообщает на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио, причиной ухода бразильского специалиста из «Милана» стали разногласия с исполнительным директором итальянского клуба Иваном Газидисом.

Отмечается, что руководство «Милана» готов предложить пост Леонардо спортивному директору «Лилля» португальцу Луису Кампосу, который ранее заявил о своем уходе из французского клуба ближайшим летом.

В случае отказа, итальянский клуб предложит должность спортивного директора Паоло Мальдини, в данный момент занимающему пост директор по стратегическому развитию «Милана».

Напомним, что ранее France Football сообщил о том, что в услугах Кампоса был заинтересован английский «Челси».

Напомним, что по итогам завершившегося чемпионата «Милан» занял пятое место в турнирной таблице серии А и не смог пробиться в групповой Лиги чемпионов на следующий сезон.

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