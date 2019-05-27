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27 мая 2019 20:54ФутболКоноплев Александр

«Урал» может оставить Погребняка

Судьбу футболистов решит Дмитрий Парфенов.

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил о планах клуба на защитника Сергея Брызгалова, полузащитника Артема Фидлера и нападающего Павла Погребняка. У всех футболистов заканчиваются контракты.

– Заканчиваются контракты у Паши Погребняка, у Сергея Брызгалова, если тренеры видят их в команде, думаю, подпишем с ними новые соглашения. Кончается контракт у Артема Фидлера, по нему тоже решение будет принимать тренерский штаб. Я консультируюсь с Дмитрием Парфеновым, если скажет, что надо продлевать, то так и сделаем, – приводит слова Иванова «РИА Новости».

На счету Брызгалова один гол в 21 матчах сезона-2018/19, у Погребняка – три гола в 14 встречах. Фидлер провел 15 игр.

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