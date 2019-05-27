Украина одержала вторую победу на юношеском чемпионате мира - Советский спорт
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27 мая 2019 21:08ФутболКоноплев Александр

Украина одержала вторую победу на юношеском чемпионате мира

У Украины остался матч с Нигерией.

В матче группового этапа чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла Катар – 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте провел защитник киевского «Динамо» Денис Попов.

24 мая украинцы обыграли США – 2:1.

Юношеский чемпионат мира проходит в Польше. В турнире участвуют 24 команды. Финал будет сыгран 15 июня.

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